Başkan Erdoğan Larkin'e milli takım formasını hediye etti

Herkesin merakla beklediği Burhan Felek Atletizm Stadı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Muhteşem açılışta Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'li basketbolcu Shane Larkin de hazır bulundu. Başkan Erdoğan milli takım formasını Larkin'e hediye ederken, yıldız basketbolcu da Anadolu Efes formasını takdim etti.

Dev açılışta Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tesisleşme hamlesi ile Türkiye, her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen ülke haline geldi. pic.twitter.com/TgG0GFKv8B — Fotomaç (@fotomac) February 8, 2020

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.

Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.



Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek.

Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.

Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.