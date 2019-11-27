Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

Voleybol Takımı, Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.

  1. 27.11.2019
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