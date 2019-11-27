Potada rakip Schio
FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bugün zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, İtalyan Famila Schio'yu ağırlayacak. Metro Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bugün zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, İtalyan Famila Schio'yu ağırlayacak. Metro Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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