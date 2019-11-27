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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Potada rakip Schio

Potada rakip Schio

FIBA 'nde mücadele eden Takımı, bugün zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'yu ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

FIBA 'nde mücadele eden Takımı, bugün zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'yu ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

  1. 27.11.2019
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