Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz Rüya Takım'da
Türkiye'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz turnuvanın Rüya Takım'ına seçildi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Sırp Brankica Mihajlovic de Rüya Takım'da yer aldı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın "en iyi orta oyuncusu", Brankica Mihajlovic ise "en iyi smaçörü" seçildi.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:
Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: Simge Aköz (Türkiye)
- 20.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz Rüya Takım'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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