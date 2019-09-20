Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz Rüya Takım'da - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Dündar ile 'da

Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz Rüya Takım'da

'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımda, kaptan Dündar ve turnuvanın 'ına seçildi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Sırp de Rüya Takım'da yer aldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Dündar turnuvanın "en iyi orta oyuncusu", ise "en iyi smaçörü" seçildi.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:

Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: (Türkiye)

  1. 20.09.2019
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