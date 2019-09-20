Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz Rüya Takım'da

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın "en iyi orta oyuncusu", Brankica Mihajlovic ise "en iyi smaçörü" seçildi.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:

Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)

Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)

Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)

Libero: Simge Aköz (Türkiye)

