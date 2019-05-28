Filenin Sultanları Japonya’ya karşı – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Filenin Sultanları ’ya karşı

Filenin Sultanları Japonya’ya karşı

2019 'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A 'ın 2. etap mücadelesi başlıyor.

2019 'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A 'ın 2. etap mücadelesi başlıyor. İlk etapta , ve 'ı mağlup eden ayyıldızlı ekibimiz, 'da yapılacak ikinci etapta , ve ile karşılaşacak. Milliler ilk sınavında bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.
  1. 28.5.2019
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