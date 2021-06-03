Türkiye Moldova maçının ardından Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder yorumu!

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var." dedi.