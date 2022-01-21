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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas kaçırdı minik hayranı ağladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas kaçırdı minik hayranı ağladı!

21.01.2022 | 16:33

Gümüşhane’de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu’nun, Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas’ın Giresunspor karşısında kaçırdığı penaltılara verdiği tepki sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o görüntüler...

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Giresunspor müsabakasında bordo-mavili futbolcu Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılar sonrası Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Kaan'ın babasıyla mücadeleyi izlerken, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıdan sonra 'atamadı' diyerek ağladığı görüntüler birçok kez izlendi. Küçük yaşına rağmen futbol olan ilgisiyle dikkat çeken ve babasının 'Ronaldo' diye seslendiği minik Kaan'ın bu görüntüleri çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.
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