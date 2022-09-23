Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir sözleri

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, salı günü Gürcistan ile oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in durumuyla ilgili de konuşan Kafkas, "Onunla ilgili biz açıklamaları yaptık. Dursun Bey'in ve federasyon başkanının arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiçbir kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. İşimiz herkesi mili takıma kazandırmak. Eğer bunun bir prosedürü varsa onu federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü çözer" dedi.