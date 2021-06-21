Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko cephesinden Fenerbahçe açıklaması! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko cephesinden flaş bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a konuştu. Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)