Son dakika spor haberi: Trabzonspor Stefano Denswil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 5-1'lik Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan Trabzonspor'dan stoper konusunda flaş bir hamle geldi. Bordo-Mavili ekip Bologna forması giyen Stefano Denswil ile her konud aanlaşma sağladı. Transferin detaylarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel "Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı." dedi. (TS spor haberleri)