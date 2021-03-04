Son dakika spor haberi: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu: TFF'yi FIFA'ya şikayet edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Hakemleri sert bir şekilde eleştiren Ağaoğlu, "Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Trabzonspor-Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade..." şeklinde konuştu. Ağaoğlu ayrıca TFF'yi FIFA'ya şikayet edeceklerini de söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)