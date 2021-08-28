Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de şok gelişme! Sead Kolasinac transferinde pürüz çıktı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha bölgesi için hem Japon oyuncu Hidemasa Morita, hem de kulübü Santa Clara ile prensip anlaşmasına vardı. Maddi anlamda bir sıkıntı yaşanmaması halinde transfer resmiyet kazanacak. Bu transferin dışında Kanarya, Sead Kolasinac'la anlaşırken kulübüyle sözleşme feshetmesini beklemeye geçmişti. Arsenal'in sözleşme feshine sıcak bakmaması üzerine sarı-lacivertli takım listedeki alternatif isimlere yöneldi. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri ise A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)