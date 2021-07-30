Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Valentin Rosier yorumu! "İlerde Beşiktaş'ın kaptanı olabilir"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'a geri dönen Valentin Rosier hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Alpaslan yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği için bir duruş sergilediğini belirterek, "Hem taraftarın hem kamuoyunun takdirini kazandı. Böyle futbolcular çok az bulunur. İleride Beşiktaş'ın kaptanı olabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...