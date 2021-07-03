Son dakika spor haberi: Beşiktaş Salih Uçan'ı kadrosuna kattı! İşte sözleşmenin detayları

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'la anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Salih Uçan 8 milyon TL ücret kazanacak" dedi.| Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)