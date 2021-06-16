Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türkiye - Galler maçı sonrası konuştu! "İşimizi zora soktuk"

Son dakika spor haberi: EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ımız, turnuvanın ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, "İki maçta 0 puan, bu bizim için hiç de iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız bir maçtan sonra, ikinci maçta da kötüydük" ifadelerini kullandı. | EURO 2020 haberleri