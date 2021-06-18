Son dakika EURO 2020 haberleri: Locatelli İtalya - İsviçre maçı sonrası o akıma uydu! Ronaldo ve Pogba'dan sonra...

EURO 2020'ye maçların yanı sıra futbolcuların basın toplantılarındaki hareketleri damga vuruyor. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, ilk oynanan Macaristan maçı öncesinde sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle kola şişelerini kaldırıp, "Su için" demişti. Ronaldo'dan sonra Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba, önüne koyulan bira şişesini kaldırıp yere koymuştu. İtalyan futbolcu Locatelli de akıma uyarak önünde şişelerini kaldırarak masasına su şişesi koydu.