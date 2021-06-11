Son dakika EURO 2020 haberleri | Erman Toroğlu'dan Türkiye İtalya maçı yorumu! "Sanki İtalyanlar..."

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Türkiye İtalya ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıda oynanan futbolu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun çarpıcı türkiye İtalya maçı yorumu...

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Maça izlerken sanki Türkiye 11 kişi, İtalya 13 kişi oynuyor gibi görünüyor." dedi.