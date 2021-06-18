Son dakika EURO 2020 haberleri: Andriy Yarmolenko'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme! O anlar kırdı geçirdi

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ederen Ukrayna'da Andriy Yarmolenko, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz - Macaristan maçı sonrası gazlı içecekleri masasından kaldırmasına göndermede bulunarak, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benle iletişime geçin" dedi. Yarmolenko'nun bu sözleri sonrası toplantıda eğlenceli anlar yaşandı.