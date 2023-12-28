Ronaldo burada konakladı!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için de ilk geldiğinde, buradan ona 2 kat ve bu katlarda 17 oda tahsis edilmiş. Bu odaların bazılarında Ronaldo'nun korumaları konaklamış. Portekizli yıldız 1 ay boyunca kaldığı Kingdom Center'dan inşası tamamlanan malikanesine taşınmak üzere ayrılmıştır.

Görevlilerden edinilen bilgiler;

- Sky Bridge, 2002 Emporis Gökdelen Ödülü'nü kazanmış.

- Suudi Arabistan'ın en yüksek 1. binasının Mekke Saat Kulesi oldupu bilgisi verildi. Kule 601 metre olarak ölçülmüş ve 76 kata sahipmiş.

- Ülkenin en yüksek 2. binası ise yine Kingdom Center gibi Riyad şehrinde yer alan KAFD Dünya Ticaret Merkezi'inin olduğu ifade edilirken bu yüksekliğinin de 304 metre olduğu kaydedildi.