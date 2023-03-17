Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Peki karşılaşmada 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında arabam.com Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Haftanın açılış maçında sahne alacak sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 2 maç fazlasıyla 12 puan fark atmak istiyor. Yeşil-beyazlılar ise kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Peki; Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Konyaspor - G.Saray maçına dair tüm bilgileri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.