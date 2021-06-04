İZLE | Fenerbahçe'de Rafael Benitez sürprizi! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamış ve Belözoğlu'na, kulüp tarafından veda mesajı yayınlanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için bir çok teknik direktör adayı gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli olmaya çok yakın. A Spor'un haberine göre Rafael Benitez, 16 Haziran günü Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek. | FB haberleri