GQ Türkiye Men of the Year 2025 Yılın Sporcusu Galatasaray'ın yıldızı Osimhen!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 , 23:31 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 , 23:52

GQ Türkiye "Men of the Year 2025"te Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen de ödül aldı. Nijeryalı yıldız, ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi: "İyi akşamlar hanımlar ve beyler. Bu akşam burada çok güzel yüzler görüyorum. GQ'ya teşekkür ediyorum. Ailem Galatasaray'ı da unutamam elbette. Bunun benim için anlamı çok büyük. Ailem için, Galatasaray için ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu ödül için teşekkür ederim, minnettarım.