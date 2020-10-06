Galatasaray'da transferde neler yaşandı? Başkan yardımcısı Yusuf Günay tek tek açıkladı! | Son dakika haberleri

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların kadın ve erkek voleybol takımları için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuştu. "Oyuncu satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi" diyen Günay, "Bugün taraftar, elbette ki tepkisinde haklıdır. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermek söz konusu değil. Bizim için son derece değerlidir" ifadelerini kullandı. | Son dakika transfer haberleri