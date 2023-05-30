GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Kasap et derdinde koyun can derdinde"

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü oyuncuları Galatasaray defansının üzerine gidip pozisyon bulabilirler. Sonuçla kasap et derdinde koyun can derdinde. Ancak Galatasaray'ın tehlikeli ayakları daha fazla. Dakika 60'tan sonra saha ağırlaşıyor." ifadelerine yer verdi.