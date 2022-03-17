GALATASARAY BARCELONA CANLI İZLE | Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri belli oldu! Zorlu maç ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray Barcelona CANLI İZLE | Beşiktaş'ı Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 mağlup ederek moral kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Temsilcimiz Camp Nou'da oynanan ilk maçta Katalan devi ile 0-0 berabere kalmıştı. Zorlu maç 17 Mart Perşembe günü 20:45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Barcelona maçını CANLI izle...