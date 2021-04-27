Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'dan açıklamalar! "Emre hocayla beraber..."
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Enner Valencia, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Oynadığım pozisyon skora katkıda bulunmamı sağlıyor." diyerek son maçlardaki performansını değerlendiren Ekvadorlu yıldız, şampiyonluk içinse "5 maçımız kaldı, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)