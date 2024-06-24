Fenerbahçe yeni sezon formalarını resmen tanıttı!

Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, önümüzdeki yıl giyeceği formaları resmen tanıttı. İşte o video... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi" ifadelerine yer verildi.