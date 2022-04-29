FENERBAHÇE HABERLERİ - Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı lacivertli takım mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Tosca'nın ceza sahası içerisinde koluna çarpan pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Tosca o kolunu saklayabilir miydi? Ben buna bakarım. Ben olsam düz bir şekilde kalkarım. Yoruma açık bir karar. Verse de vermese de hakeme bir şey diyemem." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)