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Web Tv Video FENERBAHÇE HABERLERİ - Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!

29.04.2022 | 23:57

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı lacivertli takım mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Tosca'nın ceza sahası içerisinde koluna çarpan pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Tosca o kolunu saklayabilir miydi? Ben buna bakarım. Ben olsam düz bir şekilde kalkarım. Yoruma açık bir karar. Verse de vermese de hakeme bir şey diyemem." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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