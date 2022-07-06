FENERBAHÇE HABERLERİ - Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Arda Güler'e mesaj gönderdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İngiliz devi Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi. Yıldız isim, "Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım birçok maça çıkar ve birçok kupa kazanırsın. Çok iyi bir teknik direktöre sahipsiniz bunun tadını çıkarın" ifadelerini kullandı. (FB spor haberleri)