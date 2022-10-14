FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
CANLI İZLE | THY EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Zorlu mücadele 14 Ekim Cuma günü saat 21:00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçını CANLI izle...