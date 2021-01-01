Fatih Terim'den Omar açıklaması! "İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık"

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Terim yaptığı açıklamada, “Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem vermiş olduğumuz bir oyuncumuz. Kendisine de bütün duygu ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Galatasaray Kulübü ve bizler, elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah da bu süreç onun lehine işleyecek. Kolay bir hadise atlatmadı” ifadelerini kullandı.