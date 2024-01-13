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Web Tv Video Erman Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! "Defans tarafını iyi yapıyor ama..."
Erman Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri!

Erman Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! "Defans tarafını iyi yapıyor ama..."

13.01.2024 | 20:09

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'dan karşılaşmanın devre arasında siyah-beyazlılar için flaş eleştiri geldi. Toroğlu, "Beşiktaş fizik olarak iyi değil. Defans tarafını iyi yapıyor ama hücuma çıkarken bir Beşiktaşlı görüyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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