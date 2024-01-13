Erman Toroğlu'dan devre arasında flaş eleştiri! "Defans tarafını iyi yapıyor ama..."

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'dan karşılaşmanın devre arasında siyah-beyazlılar için flaş eleştiri geldi. Toroğlu, "Beşiktaş fizik olarak iyi değil. Defans tarafını iyi yapıyor ama hücuma çıkarken bir Beşiktaşlı görüyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...