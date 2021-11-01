Brezilya'da olaylı maç! VAR sistemini parçaladılar

Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio-Palmeiras maçında saha karıştı. Ev sahibi Gremio, 86. dakikada maça 2-2'lik eşitliği getiren golü buldu. Ancak beraberlik golü VAR sisteminden ofsayt gerekçesiyle döndü. Devamında Palmeiras farkı 2'ye çıkardı ve maç 3-1'lik skorla sona erdi. Lig düşme hattında zor duruma gelen Gremio, maçı kaybetti ve taraftarlar sahaya girdi. Seyirciler VAR sistemini parçalarken futbolcular sahayı hızlı bir şekilde terk etti.