Beşiktaşlı yönetici müjdeyi verdi! Rachid Ghezzal...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından Asbaşkanı Emre Kocadağ Ghezzal'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi. (BJK spor haberleri)