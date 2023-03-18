Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise 3 maçlık galibiyetini devam ettirme peşinde... Peki; Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)