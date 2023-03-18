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Web Tv Video Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler?
Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler?

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler?

18.03.2023 | 17:30

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise 3 maçlık galibiyetini devam ettirme peşinde... Peki; Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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