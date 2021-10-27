BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'ndan transfer açıklaması! "2 sene sonra..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesinde kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, transfer sorusunu yanıtladı. A Spor'a konuşan başarılı eldiven, "Belki sezon bitince, belki 2 sene sonra bu hedefime ulaşırım. Şu anda Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var" dedi. (BJK spor haberi)