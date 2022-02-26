BEŞİKTAŞ HABERİ: Erman Toroğlu'ndan flaş Rachid Ghezzal sözleri! "Pjanic olmadığında..." (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlı yıldız Rachid Ghezzal'ın performansını eleştiren Toroğlu, "Ghezzal, Pjanic olduğunda içeriye girmiyor. Olmadığı zaman da içeriye giriyor. Attığı gol ve yaptığı işler ortada. Beşiktaşlı oyuncuların onunla topu buluşturması lazım. Her şeyiyle değişik bir oyuncu." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)