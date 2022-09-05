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Web Tv Video Ankaragücü Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları...
Ankaragücü Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları...

Ankaragücü Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları...

05.09.2022 | 00:11

Son dakika Ankaragücü Beşiktaş maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-2 kazandı. Ancak mücadele bittikten sonra saha karıştı. Bir yandan kulübüler arasında tarrışma yaşanırken diğer yandan bir taraftar sahaya atladı ve Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Detayları Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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