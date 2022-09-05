Ankaragücü Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları...

Son dakika Ankaragücü Beşiktaş maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-2 kazandı. Ancak mücadele bittikten sonra saha karıştı. Bir yandan kulübüler arasında tarrışma yaşanırken diğer yandan bir taraftar sahaya atladı ve Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Detayları Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)