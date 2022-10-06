Abdullah Avcı Monaco maçı sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Soyunma odasına 1-0 mağlup gitsek, çok daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bu seviyede 11'e 10 oynamak çok kolay değil. 3 maç daha var, iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Yarından itibaren lige hazırlanacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...