A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a çirkin saldırı

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından saldırıya uğradı. Burnuna darbe alan Kaplan, hastaneye kaldırıldı.

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı.

Emre Kaplan'ın saldırı sonrası burnunun kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

A Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, olayla ilgili detayları paylaştı.

Şen saldırı hakkında şunları söyledi:

"Beşiktaşlı yöneticiler, derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan ile konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor, bir şahıs Emre'ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor."

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili bilgi aldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Burnu kırılan Emre Kaplan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken Kaplan kısa süre sonra hastaneye götürüldü.