Derbi biletleri satışa çıktı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ülkemizin iki köklü kulübü Altay ile Karşıyaka arasında pazar günü oynanacak İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı. Siyahbeyazlı yönetim, maraton bilet fiyatını 35 TL olarak belirlerken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP A-C tribünleri 750 TL ve VIP B tribünü ise bin 250 TL olarak satışa çıkarıldı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta ülkemizin iki köklü kulübü Altay ile Karşıyaka arasında pazar günü oynanacak İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı. Siyahbeyazlı yönetim, maraton bilet fiyatını 35 TL olarak belirlerken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP A-C tribünleri 750 TL ve VIP B tribünü ise bin 250 TL olarak satışa çıkarıldı.