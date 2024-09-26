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Karşıyaka seriye bağladı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Karşıyaka son iki maçını kazanarak galibiyet serisi başlattı. İlk hafta Kırşehir ile evinde berbere kalan KafKaf, ikinci haftada Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, geçen hafta da 23 Elazığ FK'yı iç sahada 2-0 yenip ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak 7 puan topladı.
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