Erbaaspor - Muş 1984 maçı CANLI İZLE | Erbaaspor - Muş 1984 maçı canlı yayın

TFF 3. Lig yükselme play-off müsabakasında Erbaaspor, Muş 1984 ile karşı karşıya geliyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 2. Lig'e yükselecek.
İLK 11'LER
Erbaaspor: Onur, İbrahim, Erdi, Erçin, Oğulcan, Çağrı, Mehmet, İbrahim, Alperen, Emirhan, Aykut
Muş 1984: İlker Günay, Salih, Efe, Kadir, Atalay, Mahsun, Mervan, Furkan, Taha, Yusuf, İlker Avşar
ERBAASPOR - MUŞ 1984 MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Erbaaspor - Muş 1984 maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Erbaaspor - Muş 1984 maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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