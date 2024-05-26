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Erbaaspor - Muş 1984 maçı CANLI İZLE | Erbaaspor - Muş 1984 maçı canlı yayın

Erbaaspor ve Muş 1984, TFF 3. Lig yükselme play-off maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakada kazanan taraf 2. Lig'e adını yazdıracak. Erbaaspor ve Muş 1984 maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 16:40
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Erbaaspor - Muş 1984 maçı CANLI İZLE | Erbaaspor - Muş 1984 maçı canlı yayın

TFF 3. Lig yükselme play-off müsabakasında Erbaaspor, Muş 1984 ile karşı karşıya geliyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 2. Lig'e yükselecek.

İLK 11'LER

Erbaaspor: Onur, İbrahim, Erdi, Erçin, Oğulcan, Çağrı, Mehmet, İbrahim, Alperen, Emirhan, Aykut

Muş 1984: İlker Günay, Salih, Efe, Kadir, Atalay, Mahsun, Mervan, Furkan, Taha, Yusuf, İlker Avşar

ERBAASPOR - MUŞ 1984 MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Erbaaspor - Muş 1984 maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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