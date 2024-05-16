Haberler TFF 3. Lig Avantaj, Kütahya Elazığ ve Sebat’ta

Avantaj, Kütahya Elazığ ve Sebat’ta

TFF 3. Lig'de çift maç eleme usulü oynanacak play-off 3. Turu maçları dün başladı. 2. Grup'ta Elazığspor, deplasmanda Aydın ekibi Efeler'i 3-0 mağlup etti. 3. Grup'ta Belediye Kütahyaspor sahasında Tokat temsilcisi Erbaaspor'u 2-1 yendi. 4. Grup'ta ise Trabzon ekibi Sebat Gençlik, Muş deplasmanında 1-0 kazandı. Rövanşları 20 Mayıs'ta yapılacak. Kazanan takımlar finale yükselecek.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avantaj, Kütahya Elazığ ve Sebat’ta
TFF 3. Lig'de çift maç eleme usulü oynanacak play-off 3. Turu maçları dün başladı. 2. Grup'ta Elazığspor, deplasmanda Aydın ekibi Efeler'i 3-0 mağlup etti. 3. Grup'ta Belediye Kütahyaspor sahasında Tokat temsilcisi Erbaaspor'u 2-1 yendi. 4. Grup'ta ise Trabzon ekibi Sebat Gençlik, Muş deplasmanında 1-0 kazandı. Rövanşları 20 Mayıs'ta yapılacak. Kazanan takımlar finale yükselecek.
Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
DİĞER
Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atan oyuncular belli oldu...
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
4 büyükler istedi biri alıyor!
Fırtına'ya sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3. Tur başlıyor
Adem Büyük'e şok haber!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26