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Avantaj, Kütahya Elazığ ve Sebat’ta
TFF 3. Lig'de çift maç eleme usulü oynanacak play-off 3. Turu maçları dün başladı. 2. Grup'ta Elazığspor, deplasmanda Aydın ekibi Efeler'i 3-0 mağlup etti. 3. Grup'ta Belediye Kütahyaspor sahasında Tokat temsilcisi Erbaaspor'u 2-1 yendi. 4. Grup'ta ise Trabzon ekibi Sebat Gençlik, Muş deplasmanında 1-0 kazandı. Rövanşları 20 Mayıs'ta yapılacak. Kazanan takımlar finale yükselecek.
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