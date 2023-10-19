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Theofanis Gekas Darıca Gençlerbirliği'in yeni teknik direktörü oldu!

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Kocaeli ekibi takımın başına Süper Lig'in unutulmaz isimlerinden Theofanis Gekas'ı getirdi. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:50
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Theofanis Gekas Darıca Gençlerbirliği'in yeni teknik direktörü oldu!

3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği dikkat çeken bir anlaşma yaptı.

Kocaeli ekibi takımın başına 43 yaşındaki çalıştırıcı Theofanis Gekas'ı getirdi.

Gekas teknik adamlık kariyerinde Yunanistan'ın Panegialis ve Akhisarspor takımlarını çalıştırmıştı.

Son olarak ise Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı.

Gekas futbolculuk kariyerinde ülkemizde özellikle Akhisarspor ve Samsunspor'da gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

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