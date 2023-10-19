Theofanis Gekas Darıca Gençlerbirliği'in yeni teknik direktörü oldu!

3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği dikkat çeken bir anlaşma yaptı.
Kocaeli ekibi takımın başına 43 yaşındaki çalıştırıcı Theofanis Gekas'ı getirdi.
Gekas teknik adamlık kariyerinde Yunanistan'ın Panegialis ve Akhisarspor takımlarını çalıştırmıştı.
Son olarak ise Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı.
Gekas futbolculuk kariyerinde ülkemizde özellikle Akhisarspor ve Samsunspor'da gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.
KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!
✈️✍️ Kulübümüz, Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü görevi için prensip anlaşmasına varmıştır. İmza töreni ve basın toplantısı ile alakalı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hoş geldin Theofanis Gekas!#bizbüyükbiraileyiz pic.twitter.com/7SUqvlPuEM— Darıca Gençlerbirliği (@1934DaricaGB) October 17, 2023