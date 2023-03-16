Haberler TFF 3. Lig Eskişehir yıllar sonra ilk kez!

Eskişehir yıllar sonra ilk kez!

TFF 3. Lig'in 23. haftasında Edirnespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Eskişehirspor, son 5 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak performansıyla dikkat çekti. Eskişehirspor, en son 5 maçlık seride 8 ve üstü puan çıkardığında tarihler 2020 yılını gösteriyordu. Yakaladığı bu seriyle beraber uzun süreden sonra son sıradan bir basamak yukarıya çıkmayı başardı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Eskişehir yıllar sonra ilk kez!
TFF 3. Lig'in 23. haftasında Edirnespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Eskişehirspor, son 5 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak performansıyla dikkat çekti. Eskişehirspor, en son 5 maçlık seride 8 ve üstü puan çıkardığında tarihler 2020 yılını gösteriyordu. Yakaladığı bu seriyle beraber uzun süreden sonra son sıradan bir basamak yukarıya çıkmayı başardı.
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