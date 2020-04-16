Karşıyaka'nın genç oyuncusu Doğukan İnci'nin hedefi şampiyonluk - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Karşıyaka'nın genç oyuncusu 'nin hedefi şampiyonluk

Karşıyaka'nın genç oyuncusu Doğukan İnci'nin hedefi şampiyonluk

Karşıyaka'nın kanat oyuncusu 4 yılını geride bıraktığı takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söylerken, corona virüsü salgınında büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karşıyaka'da altyapıyla birlikte 4'üncü yılını geçirdiğini ifade eden genç golcü, "Karşıyaka forması giymek büyük bir onur. Bu mücadelenin içinde olmak büyük bir gurur bizim için. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. En kısa zamanda üst liglere çıkacağımıza eminiz" dedi.
Yeşil-kırmızılı formayla bu sezon attığı 12 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat, "Altyapıdan beri çok büyük hedeflerimiz vardı. Karşıyaka formasını giymek bize nasip oldu, şimdi sırada şampiyonluk yaşamak var. Bu sezon futbolumun olgunlaştığını hissediyorum. Yakaladığım pozisyonları gol yapmak için son vuruşlara çok çalışıyorum. Asist yapmak da benim için önemli. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR
Corona virüsü salgını nedeniyle ailelerinden izole olmayı tercih eden 18 sağlık çalışanına tesislerinin kapılarını açan Karşıyaka, misafirlerinin teşekkür konuşmalarıyla gururlandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden sağlık personeli Şule Oflaz, Gülşah Karakoç ve Nihat Kaya yaptıkları konuşmalarda, "Sağ olsun Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) bize kapılarını açtı. Karşıyaka'ya ve kulüp çalışanlarına bize böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın talimatıyla 27 Mart'tan bu yana Çiğli'deki Tesisleri'nde sağlık personellerini ağırlayan yeşil-kırmızılılar, "Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, kamp merkezini sağlık çalışanlarına tahsis eden tek spor kulübü olarak, 18 emekçimize ev sahipliği yapıyoruz. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığını korumaya çalışan tüm sağlık görevlilerine minnettarız" mesajı yayınladı.

  1. 16.04.2020
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