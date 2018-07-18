Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erzin Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Fatih Yılmaz getirildi.
Baykan Ergören, yaşadıkları tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "İlk etapta Teknik Direktör Fatih Yılmaz ile anlaştıktan sonra hocamızın ve yönetimin çalışmaları ile oluşturduğumuz 25 futbolcu ile bugün İçmeler Belediye Tesislerinde akşam yemeğinde toplanarak sezonu açacağız. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde, ilçemizin bölgemizin değerli iş adamlarının gösterecekleri ilgi ve destekle, her zaman bizlerin heyecanını canlı tutan muhteşem taraftarımızın hiç kaybetmediği inancıyla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca en sıkıntılı dönemimizde yine verdiği destekle kulübümüze can suyu veren Belediye Başkanımız Kasım Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi.
- 18.7.2018 13:20
- Güncelleme: 19.7.2018 10:57
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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