Aydınspor 1923'e ligde kalma primi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'e ligde kalma primi

    <a href="/index/aydinspor-1923?id=d3a9eed3-a88c-4791-90c9-e935f9649fb1" class="" rel="tag">Aydınspor 1923</a>'e ligde kalma primi

    3'üncü Lig 3'üncü 'ta son 2 hafta öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisinde bulunan 'te yönetim ligde kalma primini futbolcu başına 20 bin TL olarak belirledi.

    Üst üste ikinci sezon küme düşerek amatör lige gerilemenin eşiğine kadar gelen siyah-beyazlılarda Başkan Özgür Kızıl, "Son düdüğe kadar savaşıp 6 puan toplayarak Osmaniyespor'un kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

    Grupta pazar günü şampiyonluğu garantilemeye çalışan Utaş Uşakspor'u konuk edecek Aydın temsilcisinin kazanması durumunda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Umutları çok azalan , Uşak'tan puan alamazsa ise kesin olarak düşecek.

    1. 26.4.2018 12:02
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