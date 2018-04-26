Aydınspor 1923'e ligde kalma primi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 hafta öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisinde bulunan Aydınspor 1923'te yönetim ligde kalma primini futbolcu başına 20 bin TL olarak belirledi.
Üst üste ikinci sezon küme düşerek amatör lige gerilemenin eşiğine kadar gelen siyah-beyazlılarda Başkan Özgür Kızıl, "Son düdüğe kadar savaşıp 6 puan toplayarak Osmaniyespor'un kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.
Grupta pazar günü şampiyonluğu garantilemeye çalışan Utaş Uşakspor'u konuk edecek Aydın temsilcisinin kazanması durumunda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Umutları çok azalan Aydınspor 1923, Uşak'tan puan alamazsa ise kesin olarak düşecek.
- 26.4.2018 12:02
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
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Fatih Terim'in gurur tablosu
Toplam 2
Yorum
taraftar Bıkmadınız 3 Temuzdan beri Galatasaray algısına..Rakiplerin takımlarını da yazın. Yoksa Terim Kadıköyde galibiyet görmüş mü ?
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Fenerbahçe'de Mauricio İsla yol ayrımında!
Toplam 1
Yorum
TRANSFER Güle İsla maalesef başaramadın o kadar şans tanındı , Şener senden en ez 2 gömlek daha iyi.
Aydınspor 1923'e ligde kalma primi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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