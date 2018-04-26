Üst üste ikinci sezon küme düşerek amatör lige gerilemenin eşiğine kadar gelen siyah-beyazlılarda Başkan Özgür Kızıl, "Son düdüğe kadar savaşıp 6 puan toplayarak Osmaniyespor'un kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.



Grupta pazar günü şampiyonluğu garantilemeye çalışan Utaş Uşakspor'u konuk edecek Aydın temsilcisinin kazanması durumunda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Umutları çok azalan Aydınspor 1923, Uşak'tan puan alamazsa ise kesin olarak düşecek.