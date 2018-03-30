Turgutluspor'da hedef galibiyet
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, pazar günü evinde Gölcükspor'u yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Taraftarının önünde oynadığı son 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Gölcük ekibini mağlup ederek taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Manisa ekibinde; sakatlıkları bulunan Yaşar, Rıdvan, Berkay ve Fatih Somuncu'nun tedavileri sürüyor.
?FENERBAHÇE'DEN GENÇLER ALINACAK
Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve kulüp başkanı Hakan Sezer, İzmir'de kulüp üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ı ziyaret etti. Kulüp başkanı Sezer, gelecek sezon için Fenerbahçe altyapısından oyuncu desteği sözü aldıklarını açıkladı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:16
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 15
Yorum
MUHİP HELAL OLSUN BAŞKANIMA YİNE SEÇİLİR İNŞALLAHTA FENERBAHÇEMİZİ DAHADA YÜKSEKLERE TAŞIR
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Trabzon'u deşifre etti!
Toplam 4
Yorum
hemşinli tipe bak
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Artık çalışılmayacak
Toplam 8
Yorum
fener yok artık .... Ali Sami .1 milyar sempatizan vardır ..
Turgutluspor'da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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