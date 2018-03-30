Turgutluspor'da hedef galibiyet – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'da hedef galibiyet

    Turgutluspor'da hedef galibiyet

    3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden , pazar günü evinde Gölcükspor'u yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Taraftarının önünde oynadığı son 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Gölcük ekibini mağlup ederek taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Manisa ekibinde; sakatlıkları bulunan Yaşar, Rıdvan, Berkay ve Fatih Somuncu'nun tedavileri sürüyor.

    ?FENERBAHÇE'DEN GENÇLER ALINACAK
    Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve kulüp başkanı Hakan Sezer, 'de kulüp üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ı ziyaret etti. Kulüp başkanı Sezer, gelecek sezon için Fenerbahçe altyapısından oyuncu desteği sözü aldıklarını açıkladı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:16
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